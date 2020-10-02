Баннер о русском языке в Нью-Йорке посчитали дискриминирующим

Нью-Йорк, 2 октября. Конгресс русских американцев (CRA) обратился к компании Manhattan Mini Storage с просьбой убрать дискриминирующий русскоязычных жителей США баннер. Об этом со ссылкой на главу организации Наталью Сабельник сообщает РИА Новости.

По ее словам на стене здания в Нью-Йорке размещен баннер с надписью: «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Глава CRA отметила, что авторы лозунга, вероятно, намекают на якобы имевшее место вмешательство российских властей в американские выборы.

Сабельник заявила, что в данном случае речь идет о затрагивающей русскоязычных жителей США этнической дискриминации. От имени в CRA в компанию направлено письмо с призывом демонтировать спорный баннер.

«Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», — заключила Сабельник.

В США 3 ноября пройдут всеобщие выборы. За пост будут бороться действующий глава государства Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Также в этот день будут избираться президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Кливленде (штат Огайо) прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. Менее сдержанным в выражениях оказался Байден, назвавший оппонента «клоуном», «расистом» и «щенком Путина».