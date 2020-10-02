Адвокат рассказал, что может смягчить приговор Ефремову

Москва, 2 октября. Адвокат Сергей Жорин заявил, что раскаяние является единственным шансом для актера Михаила Ефремова смягчить приговор по делу о смертельном ДТП. Мнением юрист поделился в эфире НСН.

Ранее артист написал письмо, в котором снова признал вину в смертельном ДТП и выразил готовность возместить пострадавшей стороне ущерб.

По словам Жорина, Ефремов понимает, что избранная им ранее позиция неправильна. Также он не исключил, что актер готов возместить ущерб и действительно раскаивается.

«Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход», — отметил адвокат.

Жорин считает, что вероятность смягчения приговора есть. По мнению юриста, написанное актером соответствует действительности. Он также отметил, что на артиста какое-то воздействие мог оказывать его бывший адвокат Эльман Пашаев

«Ефремов впервые столкнулся с такой ситуацией, он не обладает юридическим образованием. Вполне возможно, он слышал то, что хотел слышать», — заключил Жорин.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Ефремов направил старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова Виталия 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Актер попал в ДТП 8 июня в центре Москвы. В аварии погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позднее было установлено, что в момент происшествия артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В начале сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.