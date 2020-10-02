Главврач больницы в Коммунарке объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Москва, 2 октября. Главный врач больницы №40 Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в столице объятиями, рукопожатиями и множеством других факторов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, к росту заболеваемости коронавирусом в Москве привело множество совпавших факторов, в том числе отказ от ношения масок.

«Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — заявил Проценко.

Кроме того, главврач больницы в Коммунарке напомнил, что дети вернулись в школы, а взрослые вышли с удаленной работы. В результате социальная дистанция сократилась.

«Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», — подчеркнул Проценко.

Ранее телеканал «360» сообщил, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 5 октября столичные работодатели должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы всех сотрудников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Собянин в интервью одному из телеканалов также заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве — на грани критичной.