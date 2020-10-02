Дакота похвасталась упругими ягодицами

Москва, 2 октября. Известная под псевдонимом Рита Дакота певица Маргарита Герасимович похвасталась упругими ягодицами в откровенной фотосессии. Фото в черно-белой гамме звезда опубликовала в Instagram.

Дакота опубликовала сразу 10 снимков, на которых предстала в эротичном образе, демонстрируя подтянутую фигуру в мокром платье.

«Обещаю, это последние. Когда мои друзья сделали немножечко произведение искусства», — говорится в подписи к публикации.

Больше всего внимания поклонники певицы уделили ее накачанным ягодицам, но также отметили художественность фото.

«Слишком красиво», «Невозможно не залипнуть на них», «Просто нет слов. Эстетический оргазм!», «Рите так красиво собрали волосы. Прямо по-другому сразу выглядит», — восхищались поклонники.

Ранее Рита Дакота рассказал, как из-за положительного теста на коронавирус застряла в Турции, сообщает телеканал «360». По словам артистки, сданные в России анализы на COVID-19, показали отрицательный результат. Однако сделанный в Турции тест на коронавирус оказался положительным.

Рита Дакота отметила, что, вероятно, произошла ошибка, так как она уже переболела коронавирусом и имеет антитела к инфекции. Однако певица не смогла улететь домой 19 сентября, так как местные власти отправили звезду на карантин.