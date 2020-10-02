Москаль объяснил потерю Крыма наплевательским отношением Киева

Киев, 2 октября. Бывший председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua назвал причиной выхода Крыма из состава Украины то, что Киев лишь обкрадывал полуостров.

Москаль вспомнил, как в период работы в крымском управлении МВД Украины приехал на полуостров с Закарпатья. Ныне покойный экс-министр МВД Юрий Кравченко тогда выдал ему служебный автомобиль Audi A8.

«Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно», — подчеркнул он.

По его словам, в регионе в то время (начало 2000-х годов) не было дорог, автозаправок и приличных ресторанов.

«Просто Украина относилась [так] — украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…», — отметил генерал, махнув рукой.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, который провели после госпереворота на Украине. Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Периодически украинские власти делают громкие заявления о том, как им «вернуть» Крым. Западные страны, поддерживающие Украину, ввели несколько пакетов санкций против РФ, которые неоднократно продлевались и расширялись.

В частности, 1 октября стало известно, что ЕС расширил санкционный список, в который вошли двое граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста, передавал телеканал «360».