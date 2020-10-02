Ирине Слуцкой приходится принимать гормоны из-за неизлечимого заболевания

Москва, 2 октября. Призер Олимпиады-2002 фигуристка Ирина Слуцкая в интервью «Телепрограмме.про» рассказала, что проходит гормональную терапию из-за неизлечимого заболевания.

Спортсменка рассказала, что у нее системное ревматоидное заболевание сосудов, которое не поддается лечению. Здоровье приходится поддерживать постоянным приемом гормональных препаратов.

Слуцкая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2002 года и бронзовую на Олимпиаде-2006, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы. Сейчас спортсменка является депутатом Московской областной думы от партии «Единая Россия», председателем президиума Добровольного физкультурного союза.

Заболевание, о котором идет речь, — васкулит. Опасность васкулита заключается в возможности развития серьезных осложнений. К примеру, часть кровеносного сосуда может вытянуться, что приводит к образованию аневризмы. Разрыв аневризмы может привести к нарушению кровообращения и смерти.

Напомним, в мае прошлого года от разрыва аневризмы аорты скончался журналист Сергей Доренко.

Доренко умер 9 мая во время поездки на мотоцикле, передавал RT. В центре Москвы журналисту стало плохо, он потерял управление мотоциклом, после чего врезался в бетонное ограждение. Врачи, 20 минут пытавшиеся его реанимировать, констатировали смерть.