Макрон объяснил отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

Брюссель, 2 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что включение главы Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза означало бы отказ от диалога. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Франции также отметил, что Евросоюз призывает Лукашенко освободить политических заключенных в Белоруссии, «особенно бывших кандидатов в президенты». По словам Макрона, ЕС нацелен сделать все возможное для начала диалога.

«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список», — заключил Макрон.

Ранее Евросоюз объявил, что вводит со 2 октября санкции в отношении сорока официальных лиц Белоруссии, которых он считает ответственными за «фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

Напомним, ситуация в республике обострилась 9 августа, после того как в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко.