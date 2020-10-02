Игроков «Что? Где? Когда?» обвинили в сексуальных домогательствах

Москва, 2 октября. Ульяна Скойбеда попыталась разобраться, кто обвинил известных игроков в «Что? Где? Когда?» в сексуальных домогательствах. Расследование обозревателя публикует Kp.ru.

Скойбеда напомнила, что о сексуальных домогательствах знакомые и бывшие ученицы знатоков Михаила Скипского заявили в конце лета. Также подобные обвинения выдвигались в адрес его коллег по шоу Александра Барышникова и Айрата Мухарлямова. Корреспондент The Bell Катя Аренина рассказала в соцсетях о сексе с учителем-знатоком в 18-летнем возрасте.

Обозреватель с иронией пишет о нескольких случаях, в том числе о «порванных» на перемене трусиках ученицы и шутках учителя о минете, а также упоминает об историях с другими участниками интеллектуальной игры.

По данным Скойбеды, всего в пяти соцсетях было выдвинуто 43 обвинения, почти все - анонимно. Обозреватель отметила, что у 10 аккаунтов была полностью отключена возможность связи. Другие пять, по ее мнению, были одноразовыми, два — шуточными.

Скойбеда сообщила, что получила 30 отказов и отметила, что в аккаунтах прочитала про «массовые психические заболевания, панические атаки, биполярные расстройства и депрессии».

Обозреватель подчеркивает, что удовлетворена результатами кампании в Интернете, в том числе тем, что Барышников уволен из центра «Логос», а «Мухарлямов – изо всех школ, где вел кружки».

«Я, к сожалению, всегда буду предвзято относиться к ЧГК. Сколько бы меня ни убеждали, что паршивых овец было всего трое или четверо, я считаю, что там вся игра замешана на сексе», — пишет Скойбеда.

По ее словам, слухи в отношении популярнейших игроков не нашли подтверждения, поэтому их фамилии вычеркнули из расследования. С просьбой прокомментировать обвинения она обратилась к Михаилу Скипскому, Айрату Мухарлямову и Александру Барышникову.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Михаил Скипский добровольно перестал быть членом комиссии по работе с детьми и молодежью.