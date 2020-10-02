Стилист оценил новый образ помолодевшей Гузеевой

Москва, 2 октября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева произвела фурор среди своих поклонников, показав в Instagram фото постройневшей себя. Фотопродюсер и стилист Руслан Громов в беседе с Пятым каналом оценил новый образ главной свахи страны, напомнив о предыдущих неудачных экспериментах.

На опубликованном в соцсети фото Гузеева предстала практически без косметики со стрижкой каре темного цвета. Поклонники осыпали актрису комплиментами, отметив, что постройневшая звезда выглядит лет на 20 моложе.

Ранее работавший с актрисой Громов отметил, что Гузеевой гораздо лучше с темным цветом волос.

«Ее эксперименты со светлыми волосами были, мягко говоря, неудачными. Я советую Ларисе больше не экспериментировать и остаться яркой брюнеткой, думаю, уже навсегда. В темном цвете волос она более харизматична и интересна», — заявил стилист.

По словам эксперта, большинство девушек выглядят свежее со светлыми волосами, однако с телесвахой это работает с точностью до наоборот.

Ранее Гузеева пожаловалась на атаку злопыхателей, которые регулярно оставляют ей гневные и оскорбительные комментарии. При этом хейтеры позволяют себе грубые высказывания в адрес своих детей.