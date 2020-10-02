Телекритик объяснил законами телевидения «обман» на «Поле чудес»

Москва, 2 октября. Телекритик Александр Горбунов объяснил «обман» на капитал-шоу «Поле чудес» законами телевидения и поддержанием образа семейной программы. Об этом сообщает Nation News.

Ранее бывшие участники передачи обвинили авторов передачи в обмане своих телезрителей. По их словам, гости «Поля чудес» подставные. Один из участников передачи Михаил Майер рассказал, что редакторы шоу перед съемками составили для него целую легенду и выдали подарки, которые по традиции вручаются ведущему Леониду Якубовичу.

Телекритик напомнил, что капитал-шоу выходит в эфир почти 30 лет и имеет хорошие рейтинги. Редакторы прекрасно знают, кто смотрит программу, и стараются поддерживать тон передачи. По словам Горбунова, таковы законы телевидения.

Он отметил, что организаторы «Поля чудес» просят заклеивать рекламный лейбл или переодеться, чтобы не показывать неоплаченную рекламу.

«И здесь точно такая же история, понятно, что это может происходить со стороны редакторов. Иногда кого-то могут попросить поменять внешний вид или выступление», — считает критик.

По словам Горбунова, на телевидении есть свои нюансы, большинство телезрителей о которых не догадываются. К примеру, у участников съемок не должно быть бус или сережек, которые могут биться о микрофон.

Это же касается подарков. Например, если гость привез мятую коробку, редакторы вносят правки, считает телекритик. По его мнению, на «Поле чудес» никогда не было глобального обмана.