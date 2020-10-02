Евросоюз вводит санкции против руководства Белоруссии

Брюссель, 2 октября. Евросоюз объявил, что вводит со 2 октября санкции в отношении сорока официальных лиц Белоруссии, которых он считает ответственными за «фальсификацию выборов и нарушение прав человека». С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам первого саммита ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (2 октября. — Прим. ФАН) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он.

При этом было отмечено, что президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционном списке нет.

Напомним, президентские выборы в республике прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Лукашенко. Это было использовано в качестве повода к проведению несанкционированных протестных акций.

По словам Лукашенко, беспорядки координировались западными странами. В частности, он указал на причастность к этому США, Чехии, Польши, Украины и Великобритании.