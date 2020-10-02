Елена Захарова рассказала, как воспитывает дочь

Москва, 2 октября. Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова в беседе с Пятым каналом рассказала, что после окончания режима самоизоляции ей удается совмещать роли матери и актрисы.

В декабре 2017 года Захарова стала мамой во второй раз. При этом она скрывала от общественности как имя отца, так и самой девочки. В беседе со СМИ на Московском международном кинофестивале она отметила, что хочет в равной степени уделять время и карьере, и семье.

«Бывает получается, бывает и похуже», — ответила актриса на вопрос журналистов о том, как ей сейчас удается совмещать съемки с воспитанием дочери.

По ее словам, иногда в голову приходят мысли вроде «я мало времени уделяю ребенку», но благодаря режиму самоизоляции все время она посвящала своей малышке.

Очень коротко, но емко актриса рассказала, как воспитывает дочь:

«В любви и ласке, иногда бываю строгой, редко, к сожалению».

Захарова хотела отдать девочку на танцы, но решила повременить из-за ситуации с коронавирусом.

Как напоминает телеканал, артистка состояла в браке с бизнесменом Сергеем Мамотовым. В 2011 году у них родилась дочка Анна-Мария. Спустя всего восемь месяцев после рождения девочка скончалась от острой вирусной инфекции. После трагедии пара развелась. Сейчас Захарова старается держать личную жизнь в секрете.