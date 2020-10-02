Актриса Калашникова рассказала, как Харламов живет после развода с Асмус

Москва, 2 октября. Певица и актриса Анна Калашникова рассказала журналистам Пятого канала, как живет комик Гарик Харламов после расставания с актрисой Кристиной Асмус. По ее словам, Харламов испытывает недостаток внимания и любви.

Калашникова поговорила с журналистами на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля, начавшегося 1 октября. Она рассказала, что встречалась с Харламовым, который поделился с ней своими ощущениями от последствий развода.

«Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки», — объяснила певица.

Ранее сообщалось, что после развода новой пассией Харламова могла стать его коллега, звезда шоу «Однажды в России на ТНТ». Сообщившие о новом романе юмориста журналисты пока не называют конкретных имен, но рассказали о физических особенностях подруги Харламова. Telegram-канал «Антиглянец» указал, что шоумен «ухватил за выдающуюся грудь» участницу шоу «Однажды в России на ТНТ». Под данное описание вполне подходит Яна Кошкина, которая появилась в шоу два года назад.

Звездная пара Харламова и Асмус объявила о разводе в июне. Супруги, чей разрыв отношений по времени совпал с решениями разойтись многих других известных союзов, пошутили, что «тоже в тренде». Они прожили вместе восемь лет и вдвоем воспитывают общую пятилетнюю дочь Настю.