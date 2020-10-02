В Совфеде обсудили идею создания Государственного алиментного фонда

Москва, 2 октября. Идею создания Государственного алиментного фонда обсудили на совещании в Совете Федерации. Об этом в интервью изданию «Парламентская газета» сообщила глава Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, из каких источников можно формировать фонд пока непонятно. Поэтому на совещании представители министерств отметили, что с осторожностью относятся к идее. Также неясно, какой категории будут делать выплаты из этого фонда. Этот вопрос поручили проработать министерствам, уточнила Святенко.

«Сегодня мы обсуждали, кто может быть руководителем фонда, должна ли это быть самостоятельная структура или эти функции можно возложить на Фонд социального страхования или другие действующие государственные внебюджетные фонды. Сейчас можно сказать, что вопрос о необходимости создания алиментного фонда еще открыт», — подчеркнула Святенко.

Окончательное решение в этом вопросе будет принимать правительство. По словам сенатора, свои предложения о целесообразности фонда министерства и ведомства должны направить до 9 октября.

Святенко отметила, что проблема с невыплатами алиментов обсуждается в Совете Федерации не впервые. По ее словам, значительное количество должников уходит от финансовой ответственности за собственных детей. В период пандемии коронавируса и связанных ней последствий можно прогнозировать, что ситуация будет ухудшаться, считает сенатор.

Ранее адвокат, заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала, какие преимущества и недостатки имеет взыскание алиментов в твердой денежной сумме.