Напарница Харламова рассказала о съемках совместной пикантной сцены

Москва, 2 октября. Актриса Екатерина Радченко призналась, что очень стеснялась сниматься в пикантной сцене с Гариком Харламовым в новой картине «Гусар». В интервью «Телепрограмме.про» она добавила, что ее коллега был «невероятно аккуратен».

По сюжету фильма героиня Радченко Света встречает гусара из 1812 года, роль которого исполняет Харламов. По словам девушки съемки в пикантной сцене стали для нее настоящим испытанием.

«Когда дело дошло до съемок, мы встретились в этой сцене с Гариком — оказалось, что он невероятно аккуратен. Он ни разу даже не дотронулся до меня. В сцене есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась, меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони», — рассказала Радченко.

По ее словам, на съемочной площадке с шоуменом было очень легко общаться, он постоянно шутил и поднимал всем настроение.

Сериал «Гусар» выходит на телеканале ТНТ 5 октября. В наше время из 1812 года перемещается гусар в мундире. Поручик оказывается в молодой семье ученого Мити, которая находится на грани развода. При попытке вернуть гусара обратно, машина времени ломается. Судя по трейлеру, который опубликовал на своей странице в Instagram Харламов, с героем картины постоянно приключаются разные неприятности.

Пока отснят один сезон, состоящий из 19 серий.

В комментариях пользователи обратили внимание, что сюжет картины напоминает фабулу романтического голливудского фильма 2001 года «Кейт и Лео» с Мег Райан и Хью Джекманом.