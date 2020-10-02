Стала известна хронология событий в день смерти дочери актера Конкина

Москва, 2 октября. Журналисты издания «МК» установили хронологию событий в день гибели дочери актера Владимира Конкина Софии. Им это удалось при помощи адвоката актера и телефона погибшей Софии.

По данным издания, 22 сентября у Конкиной был выходной. Она провела несколько телефонных переговоров с банками из-за просроченных карт, а затем созвонилась с классным руководителем своей дочери. После этого, она отправилась на станцию метро «Тушинская», чтобы купить в магазине для пловцов нарукавники для своей дочери.

В 19.17 она пообщалась по телефону со своей дочерью. По словам дочери, ничего необычного в поведении ее матери она не заметила. Затем последовали еще несколько звонков, включая абонента из Италии.

С этого момента показания начинают расходиться. Дочь Софии рассказала, что сожитель ее матери вышел из дома примерно в 20.30 – еще до прихода самой Софии. В то же время, мужчина заявил, что был дома в тот момент, когда туда пришла София. По его словам, он видел, как та собирается в фитнес-центр и берет из холодильника бутылку вина, пишет телеканал «360».

В 22.00 София уехала в фитнес-центр, а спустя еще час ее сожитель ушел по делам. София последний раз переписывалась с дочерью в 22.10. Издание отмечает, что в момент трагедии вместе с Софией в бассейне находились трое мужчин, один из которых смог вытащить ее из бассейна и оказать первую помощь. Скорая помощь прибыла в 23.33, в 23.40 врачи приступили к оказанию реанимационных мероприятий.

Напомним, что София Конкина скончалась 24 сентября в больнице, куда ее доставили после происшествия в бассейне фитнес-клуба. В момент занятий девушка ушла под воду, где, по мнению врачей, провела не менее минуты. Тренер и посетители пытались оказать ей первую помощь. Им удалось восстановить ей дыхание, но в сознание она так и не пришла.