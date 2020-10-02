Что изменится в российских законах с октября

С первого октября в России начали действовать поправки в законы, касающиеся налогов, вкладов, получения гражданства и сбора пожертвований.

Соцвыплаты и зарплаты

Теперь все социальные выплаты будут перечисляться только на карты «Мир». Это требование затрагивает тех, кто получает средства на банковские карты других платежных систем — например, Visa или MasterCard.

Это касается следующих выплат:

• декретные. Они же — пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года;

• пенсии.

По данным Фонда социального страхования, с 1 октября банки при перечислении пособий будут проверять наличие привязки карты системы «МИР» к банковскому счету. Если счет привязан к карте другой платежной системы, выплаты будут задержаны.

С 1 октября будут увеличены на 3% зарплаты бюджетников и военнослужащих, а также судей и сотрудников силовых ведомств.

Вклады

Увеличивается до 10 млн рублей лимит страхового возмещения по вкладам. Однако данное изменение распространяется только на деньги, полученные от продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, в случае возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью, при получении социальных выплат, пособий и грантов.

Маркировка

С 1 октября расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Новшество коснулось парфюмерной продукции и фототоваров (камеры, вспышки).

Пожертвования

С 5 октября начнут действовать правила, согласно которым использовать ящики для пожертвований смогут исключительно благотворительные и некоммерческие организации.

При этом уточняется, что переносные ящики, с указанием контактных данных НКО, можно использовать лишь на публичных мероприятиях. Доставать деньги из ящика можно только при составлении протокола. Эти требования не затронут ящики для сбора пожертвований, которые размещают религиозные организации.

Российское гражданство

Иностранцы, воспитывающие детей с гражданством РФ, с 12 октября смогут получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Кальяны

Вступает в силу запрет на употребление в заведениях общепита кальянов и никотинсодержащей продукции. С 30 октября в отношении всей никотиносодержащей продукции начал действовать тот же порядок, что и для сигарет. Предполагается, что для любителей кальянов должны будут появиться отдельные заведения, в которых запретят продавать напитки и готовые блюда.

Завершение действия коронавирусных мер поддержки

С 1 октября беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный из-за коронавируса, отменяется. Теперь выплата, как это было раньше, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. Затем родители должны подать новое заявление сначала на срок до достижения ребенком двух лет, а затем до достижения им трех лет.

С октября индивидуальные предприниматели, закрывшие свой бизнес из-за ограничительных мер после 1 марта, больше не будут получать максимальный размер пособия по безработице (12 130 рублей).

Также завершает свое действие отсрочка арендных платежей для малого и среднего бизнеса и мораторий на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.

Для получения ОСАГО с 1 октября вновь придется предъявлять действующую диагностическую карту.

Призыв

В минувшую среду президент России Владимир Путин подписал закон об осеннем призыве в армию с 1 октября по 31 декабря. В рамках осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч человек.

Авторские права

С 1 октября начал действовать закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права. После решения суда Роскомнадзор будет ограничивать доступ к незаконному контенту в мобильных приложениях. У владельца информационного ресурса будет день, чтобы выполнить предписания. В случае отказа ресурс должен заблокировать приложение не позднее трех дней после получения уведомления Роскомнадзора.