В Госдуме отреагировали на украинскую инициативу «переименовать» Россию

Москва, 2 октября. В Госдуме РФ резко отреагировали на предложение депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» переименовать Россию в «Московию». Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, украинскому депутату следовало бы заниматься проблемами собственной страны.

«К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны», — подчеркнул Лебедев.

Его позицию поддержал депутат от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, такое предложение является аморальным.

«Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет», — подчеркнул Бальбек.

Отметим, что украинские политики регулярно выступают с провокационными высказываниями в адрес России. Так, два года назад бывший президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде со своей идеей о создании украинской автокефальной церкви, назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей»

Напомним, российско-украинские отношения обострились в 2014 году. С 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Власти страны ввели войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости после антиконституционного государственного переворота в Киеве. В регионе были образованы две республики — ДНР и ЛНР.