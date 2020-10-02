Москва, 2 октября. Трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран после нескольких месяцев непрерывного простоя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Порт Мукран является логистической базой «Северного потока – 2», где хранятся трубы для строительства газопровода. По данным порталов, «Академик Черский» удаляется от порта, однако его пунктом прибытия указан все тот же порт Мукран. Датой прибытия в порт значится 8 мая 2021 года.

На данный момент судно находится на незначительном удалении от порта и пока что не движется, пишет телеканал «360».

Ранее сообщалось о том, что к «Академику Черскому» подошло судно спецназначения Berghaus под флагом Германии. Оно предназначено для транспортировки гравия и подводной каменной засыпки при строительстве подводных объектов, в том числе трубопроводов.

Также в немецкий порт Засниц, находящийся рядом с Мукраном, была отбуксирована баржа-отель Sans Vitesse. Ее пришвартовали к крупнейшей в мире барже-отелю Rossini, уже стоящей в том же порту, на которой проживают работающие на «Академике Черском» специалисты.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода.