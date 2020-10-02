Посольство США в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы

Киев, 2 октября. Посольство Соединенных Штатов в Киеве подтвердило гибель сотрудницы своей дипмиссии на Украине. Комментарий посольства был опубликован в их официальном аккаунте в Twitter.

«Мы с разбитым горем сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», — говорится в сообщении посольства.

We are heartbroken to report the death of an American member of the U.S. Embassy Kyiv community. Officials from U.S. Embassy Kyiv are currently working with authorities to determine the circumstances of the death. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 30, 2020

Как сообщалось в эту среду, сотрудницу американского посольства нашли мертвой на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы. Она находилась в бессознательном состоянии, позже у нее была диагностирована травма головы. Ее отправили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. В настоящий момент сотрудники Нацгвардии Украины устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция считает, что к нападению может быть причастен высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. Также уточняется, что его рост от 190 до 200 сантиметров, он был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Волосы темные, по бокам коротко подстрижены. Его поиски продолжаются.

На месте обнаружения женщины и в медучреждении проводятся следственные действия, разыскиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.