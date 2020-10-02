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Посольство США в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы

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Посольство США в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы

Киев, 2 октября. Посольство Соединенных Штатов в Киеве подтвердило гибель сотрудницы своей дипмиссии на Украине. Комментарий посольства был опубликован в их официальном аккаунте в Twitter.

«Мы с разбитым горем сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось в эту среду, сотрудницу американского посольства нашли мертвой на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы. Она находилась в бессознательном состоянии, позже у нее была диагностирована травма головы. Ее отправили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. В настоящий момент сотрудники Нацгвардии Украины устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция считает, что к нападению может быть причастен высокий темноволосый мужчина 30-40 лет. Также уточняется, что его рост от 190 до 200 сантиметров, он был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку. Волосы темные, по бокам коротко подстрижены. Его поиски продолжаются. 

На месте обнаружения женщины и в медучреждении проводятся следственные действия, разыскиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: Twitter посольства США на Украине
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