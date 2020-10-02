Соведущий Малышевой не может вернуться в Россию

Москва, 2 октября. Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, передает «Собеседник».

Соведущими Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» много лет являются мануальный терапевт Дмитрий Шубин, педиатр Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман. Однако уже восемь месяцев последний в эфире первого канала не появлялся.

В интервью «Собеседнику» Гандельман сообщил, что пока не может вернуться в Россию.

«Я житель Израиля, в России последний раз был восемь месяцев назад. У нас на днях ввели жесткий карантин, который связан с увеличением количества зараженных коронавирусом. Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы», — сообщил он.

Сама Малышева подчеркнула, что Гандельман все еще является членом команды «Жить здорово!».

Напомним, в феврале стало известно о госпитализации Гандельмана в Израиле. Об этом Малышева сообщила на своей странице в Instagram. Тогда зрители передачи оставили под постом массу комментариев, возмутившись тем фактом, что Гандельман «выбрал для лечения Израиль, а не Россию, чью медицину так хвалят в программе».

Ситуацию ФАН прокомментировал Продеус. Он напомнил, что Гандельман является гражданином Израиля и более 20 лет живет и работает в Израиле, он является сотрудником больницы Каплан в Тель-Авиве, в которой и проходило его лечение.