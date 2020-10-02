Семью в Братске выселяют из квартиры и заставляют оплачивать за нее ипотеку

Братск, 2 октября. В Братске Иркутской области семью с двумя детьми выселяют из квартиры, но при этом им еще предстоит выплачивать 17 лет ипотеку за потерянное жилье, передает ГТРК «Иркутск».

Вячеслав и Виктория Селезневы купили в Братске квартиру на вторичном рынке в 2017 году. Благодаря материнскому капиталу удалось сократить выплаты по ипотеке. Однако спустя полгода начались проблемы.

«Пришел участковый через полгода, говорит, на нас написали заявление, якобы мы тут незаконно проживаем», — рассказал Вячеслав.

Семья представила все документы, подтверждающие законность покупки жилплощади. Но спустя полгода Селезневых вызвали в полицию. Выяснилось, что квартира им не принадлежит. Владельцем является пенсионер, который десять лет назад перебрался в Подмосковье, а квартирой пользовались его родственники.

Они и продали жилье по поддельным документам женщине, которая потом перепродала квартиру Селезневым.

«Мы проиграли суды. Подали в иркутский суд. В Иркутске тоже проиграли. И 23 числа пришли приставы и дали бумагу нам на выселение», — рассказал Вячеслав.

28 сентября семье с двумя детьми придется выехать из квартиры, за которую они исправно платили проценты по ипотеке. От кредита их не освобождают, выплачивать долг банку им предстоит еще 17 лет.

По словам юристов, семья может подать в суд, чтобы взыскать убытки с продавца квартиры.