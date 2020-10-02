Браконьер на Алтае выловил из реки крокодила

Барнаул, 2 октября. Житель Алтая, занимавшийся браконьерством на реке, случайно выловил крокодила в состоянии анабиоза. Об пишет KP.ru со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Максима Катернюка.

По его словам, инцидент произошел в Усть-Калманском районе осенью прошлого года. Местный житель, регулярно рыбачивший с фонарем, пытался выловить крупную рыбу, однако в итоге его добычей стал крокодил.

Не растерявшись, мужчина попытался разделать тушу, однако на месте появились инспекторы Минприроды. Крокодил был конфискован у браконьера, а мужчине пригрозили в следующий раз выписать штраф за незаконную рыбалку.

До сих пор неизвестно, как крокодил оказался в реке.

«Скорее всего, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал и несколько месяцев жил в реке, охотился на уток», — отметил Катернюк.

Он подчеркнул, что у крокодила в любом случае не было шансов пережить зиму.

Напомним, что в июле хозяин подмосковной «ЭкоДеревушки» Сергей Балаев поймал крокодила в реке Вьюнке в Балашихе после того, как видео с необычным обитателем реки было опубликовано в Сети. Когда ролик появился в Интернете, никто особо не верил в то, что там может водиться такое животное.

Крокодила снял на видео главный редактор интернет-издания «Подмосковье сегодня». Редакция готовила к выпуску материал, посвященный самым интересным местам Московской области. Журналисты издания решили предложить Балаеву попробовать найти снятого накануне крокодила во Вьюнке. Мужчина уверенно заявил, что найдет и поймает животное. Уже спустя два дня Балаев позвонил в редакцию и сообщил, что зверь у него.