Жители Армении собирают гуманитарную помощь для Карабаха

Население Армении, независимо от возраста, демонстрирует максимальную сплоченность. По всей стране организованы акции сбора помощи для Арцаха. Несут все — продукты питания, теплые вещи, обувь, предметы бытовой химии, передает собственный корреспондент ФАН в Ереване. Такая картина по всей стране, будь то города или села.

Основной объем помощи собирается, конечно, в столице Армении. Во всех административных районах Еревана открыты стихийные волонтерские пункты. Самый крупный находится в самом центре города, у Матенадарана, хранилища древних рукописей. Сотни добровольцев без чьего—то призыва приходят сюда и выполняют работу по приему помощи, ее сортировки, осуществляют загрузку продуктов и вещей в машины.

Стоит подчеркнуть, что работа не останавливается ни на минуту, ни на час. Жители столицы несут сюда все, чем они могут поделиться с жителями Арцаха, круглые сутки.

«Только вчера, только в этой точке было задействовано больше 300 волонтеров. Это дети, начиная от 12 лет до пожилых наших соотечественников. Есть люди 70 лет, дедушка вчера приходил, говорил: «Чем я могу помочь?». Мы естественно чтоб не обижать, говорим, давайте что-нибудь легонькое, даем ему, чтоб он тоже был в деле, что-то делал. А в целом, по Еревану, наверное, 1000 волонтеров, которые собирают вещи, которые потенциально нужны людям, которые были эвакуированы, либо для Арцаха. К нам подъезжают десятки водителей фур, подъезжает огромное количество людей, которые спрашивают, чем мы можем помочь, что мы можем сделать. Вот это вот единство, в целом, показывает, что тут творится. И нет, наверное, ни единого человека в стране, который бы не делал что-то либо не хотел бы что-то сделать», — говорит Ваге Казарян, координатор программы помощи.

Тиграна Саргсян — преподаватель фотожурналистики в Ереванском государственном колледже культуры. Вот уже пятый день она фактически работает в две смены. С утра преподает, а после обеда до поздней ночи расфасовывает продукты и вещи по коробкам.

«Защищаем свою родину, потому что мы верим в свою победу, мы будем воевать и побеждать, это наша земля. Это наша земля, и мы здесь живем, веками живем. И Карабах это Армения, это наша земля», — подчеркивает Саргсян.

Еще один волонтер Норайр Варданян отметил, что он патриот своей родины и хочет помочь защитникам родины.