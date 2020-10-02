Кремль сообщил о кончине руководителя Канцелярии президента

Москва, 2 октября. Скончался руководитель Канцелярии президента Александр Голублев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Голублев находился на этой должности с 2014 года. Соболезнования его сыновьям выразил президент России Владимир Путин.

«Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком», — говорится в тексте телеграммы президента, которую опубликовала пресс-служба Кремля на своем сайте.

Как отметил Путин, главными качествами покойного были преданность делу и ответственность.