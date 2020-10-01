Британские ученые сообщили об опасной мутации коронавируса

Лондон, 1 октября. Британские ученые сообщили, что коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии COVID-19, начал опасно мутировать. Как пишет телеканал Fox News со ссылкой на результаты исследования команды ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, белковые шипы SARS-CoV-2 сейчас трансформируются в десять различных форм для облегчения проникновения в организм.

Как отметили ученые, белковые шипы коронавируса становятся более цепкими.

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — отмечается в исследовании.

Ученые провели лабораторные испытания, обнаружив, что белковые шипы вируса изменялись очень быстро, примерно за 60 секунд. По мнению исследователей, такие мутации вируса связаны с его механизмом защиты от распознавания антителами.

Напомним, что российская вакцина против коронавируса нового типа уже начала поступать в регионы. По сообщению Минздрава, первая партия уже направлена в субъекты России. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки, распределение, а также организована вакцинация людей, входящих в группу риска, в первую очередь, это медики. Телеканал «360» уже писал о поставке вакцины от COVID-19 в 19 больниц Подмосковья.

Препарат для профилактики COVID-19 был разработан специалистами центра им. Гамалеи и первым в мире получил регистрацию. Ее эффективность уже оценили в Китае. Сейчас Россия и ООН обсуждают возможность поставок российской вакцины от коронавируса для сотрудников организации.