Силы ПВО Армении сбили беспилотник возле Еревана

Ереван, 1 октября. Средства ПВО Вооруженных сил Армении были задействованы для отражения воздушной угрозы в небе над республикой. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян, пишет ТАСС.

«В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум», — написал Ованнисян в своем Facebook.

Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян рассказала, что в небе над населенным пунктов Абовян, расположенным возле Еревана, был сбит беспилотник. По данным Минобороны Армении, для ликвидации беспилотников у армянской столицы были использованы системы С-300.

An enemy drone was downed by the air defence forces in the air space of #Armenia, Kotayk region. — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) October 1, 2020

«Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат», — написала Степанян.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что силы ПВО республики обнаружили четыре беспилотника в воздушном пространстве Армении. Три из них уже уничтожены, пишет телеканал «360».

Напомним, активная фаза армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября, когда силы Баку якобы развернули контрнаступательную операцию против вооруженных сил НКР. Ранее сообщалось о появлении на территории Азербайджана нанятых Турцией боевиков из состава группировок «Сирийской национальной армии».

Россия и другие страны, а также ООН призвали стороны конфликта к сдержанности, указав, что проблемы региона не решить военным путем. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Ранее Степанакерт сообщил, что за истекшие несколько дней погибли 104 карабахских военнослужащих. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию с места событий.