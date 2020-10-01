Силы ПВО Армении сбили беспилотник возле Еревана

Ереван, 1 октября. Средства ПВО Вооруженных сил Армении были задействованы для отражения воздушной угрозы в небе над республикой. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян, пишет ТАСС.
«В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум», — написал Ованнисян в своем Facebook.
Video confirmation over Yerevan of S-300 shooting down Missiles. #Azerbaijan #Armenia #Artsakh— Aurora Intel (@AuroraIntel) October 1, 2020
[Knish] pic.twitter.com/Q4JbS50xPT
Пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян рассказала, что в небе над населенным пунктов Абовян, расположенным возле Еревана, был сбит беспилотник. По данным Минобороны Армении, для ликвидации беспилотников у армянской столицы были использованы системы С-300.
An enemy drone was downed by the air defence forces in the air space of #Armenia, Kotayk region.— MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) October 1, 2020
«Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат», — написала Степанян.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook заявил, что силы ПВО республики обнаружили четыре беспилотника в воздушном пространстве Армении. Три из них уже уничтожены, пишет телеканал «360».
Напомним, активная фаза армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября, когда силы Баку якобы развернули контрнаступательную операцию против вооруженных сил НКР. Ранее сообщалось о появлении на территории Азербайджана нанятых Турцией боевиков из состава группировок «Сирийской национальной армии».
Россия и другие страны, а также ООН призвали стороны конфликта к сдержанности, указав, что проблемы региона не решить военным путем. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Ранее Степанакерт сообщил, что за истекшие несколько дней погибли 104 карабахских военнослужащих. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию с места событий.