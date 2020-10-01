В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом

Москва, 1 октября. Еще 28 пациентов с диагностированным коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, на вечер 1 октября в Москве зафиксировано 5 282 летальных исходов.

Ранее столичные власти одобрили введение ряда ограничений. В частности, школьники уйдут на более длительные каникулы с 5 октября, а работодатели обязаны перевести часть сотрудников на удаленную работу.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, окончательно решить вопрос с пандемией поможет вакцинация. Первые крупные партии российской вакцины ожидаются в столице в ноябре-декабре, а к январю следующего года, по словам градоначальника, «промышленные масштабы» поставки в город препарата.