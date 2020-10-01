Актриса Самбурская ответила школьнику, раскритиковавшему ее грудь

Москва, 1 октября. Актриса Настасья Самбурская посоветовала «учить геометрию» школьнику, который раскритиковал форму ее груди. Об этом пишет издание «Дни24».

Самбурская опубликовала в своем Instagram эротическую фотографию, на которой она позирует у окна в черном корсете и обтягивающих леггинсах. Большая часть подписчиков выразила восхищение таким снимком, однако нашелся и критический комментарий, в котором пользователь назвал грудь Самбурской «ассиметричной».

В ответ актриса предположила, что внешность критика тоже, вероятно, неидеальна и отправилась изучать его страницу. Как выяснилось, критиковать Самбурскую решил школьник.

«Иди геометрию учи по учебнику, а не по бюсту теток взрослых. Вырастешь, еще и не такое увидишь!» — ответила ему актриса.

Ранее Самбурская заявила, что готова подкрепить звездный статус откровенными снимками и не стыдится своего тела. По словам актрисы, она принимает любые предложения поучаствовать в откровенных съемках, так как уверена в собственной неотразимости и отличной физической форме. При этом Самбурская призналась, что никогда не раздевается.

А в конце августа Самбурская оправдалась за «кривые ноги и целлюлит». Артистка отметила, что и сегодня очень тяжело переживает критику в свой адрес, хотя ее фигуре многие девушки могут позавидовать. Пост на эту тему Настасья опубликовала в своем профиле в Instagram. Актриса рассказала, что в 13-летнем возрасте услышала от маминой подруги, что она худенькая, а целлюлит уже есть.