Москва, 1 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве — на грани критичной.

Градоначальник подчеркнул, что при наплевательском отношении москвичей к ситуации с коронавирусом, придется ввести жесткие ограничения.

«Ситуация сегодня, она на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на тот факт, что ранее работодателям было рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, однако в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах.

Мэр не исключает, что количество заразившихся COVID-19 уже в ближайшее время может приблизиться к 3 тыс. в сутки. При этом, по сравнению с двумя неделями ранее, число госпитализируемых за сутки пациентов с коронавирусом увеличилось вдвое.

Ранее стало известно, что работодатели в Москве с 5 по 28 октября будут обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, передает RT. Кроме того, школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели. Московские учреждения дополнительного образования также будут закрыты с 5 октября.

По данным на 1 октября, в Москве с начала пандемии выявлено 295 025 случаев заболевания COVID-19. В общей сложности зафиксировано 5 254 летальных случая.