Малышева назвала цитрус, помогающий в борьбе с раком

Москва, 1 октября. Телеведущая Елена Малышева во время программы «Жить здорово!» назвала лучший цитрус, который может помочь в борьбе с онкологией. По ее словам, это кумкват.

Врач-невролог Дмитрий Шубин рассказал о результатах научного исследования, которое проводили американские специалисты. По его словам, у 10% испытуемых из 400 тысяч был рак легких.

«Часть из них получали антиоксидант, который содержится в кумквате, — это бета-криптоксантин в изрядных дозах, другая часть — в небольших. Оказалось, что смертность тех, кто получал много антиоксиданта, меньше на 25%, чем тех, кто получал немного бета-криптоксантина», — заявил он.

Согласно результатам исследования, антиоксидант помогает остановить развитие опухолей. Однако он добавил, что нельзя утверждать, что это главное средство для лечения онкологии, передает «Вечерняя Москва».

Малышева подтвердила, что больше всего бета-криптоксантина содержится именно в кумквате. К примеру, в апельсинах содержания этого антиоксиданта в два раза меньше, а в лимонах в 10 раз меньше.

Ранее Малышева назвала три «суперпродукта», которые нужно включить в рацион. В первую очередь она порекомендовала употреблять много клетчатки, которая способствует снижению холестерина. Еще двумя «суперпродуктами» названы чечевица и семена льна, «супербогатые грубым волокном, которые просто необходимо включить в рацион при атеросклерозе».