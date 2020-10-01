Депутат ГД назвал «бессильной злобой» санкции ЕС против Крымского моста

Москва, 1 октября. Решение Евросоюза внести в санкционные списки физические и юридические лица, принимавшие участие в строительстве Крымского моста является «постскриптумом от бессильной злобы». С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, пишет RT.

Совет Евросоюза ранее внес в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста, пишет телеканал «360».

«Люди, которые строили Крымский мост и обеспечили железнодорожное сообщение с материком, увековечили себя для жителей полуострова и всей России. Все эти санкции — это лишь постскриптум от бессильной злобы», — заявил Бальбек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря 2019 года. Первый поезд по направлению Санкт-Петербург — Севастополь пересек Керченский пролив в ночь с 24 на 25 декабря и привез на полуостров более 600 пассажиров.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.