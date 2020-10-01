Собянин назвал условие для возвращения столичных школьников с каникул

Москва, 1 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возобновление занятий в столичных школах зависит от эпидемиологической ситуации, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Москве нарастает волна эпидемии коронавируса, поэтому вопрос о том, вернутся ли дети в школы после осенних каникул, которые завершатся 19 октября, будет зависеть от текущей ситуации.

«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», — сказал Собянин.

В последние дни в столице ежесуточно фиксируется более двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. 30 сентября оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о выявлении 2,3 тысячи новых случаев — это рекордное количество зараженных с 31 мая.