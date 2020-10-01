Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность возвращения режима самоизоляции

Москва, 1 октября. Введение нового режима самоизоляции в России из-за пандемии коронавируса пока маловероятно. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Оно допускается при резком увеличении [числа заболевших], каких-то обстоятельствах, хотя так пока на данный момент это маловероятно», — ответил Малеев на вопрос о возможном повторном введении режима самоизоляции.

Эксперт Роспотребнадзора добавил, что региональные власти будут принимать решения, исходя из развития ситуации с ростом заболеваемости COVID-19.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели в Москве с 5 по 28 октября обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, передает RT. Градоначальник предупредил, что число заболевших будет расти. По его словам, вновь будут введены жесткие меры в случае наплевательского отношения москвичей к защитным мероприятиям.

По данным на 1 октября, в России с начала пандемии выявлен 1 185 231 случай заболевания коронавирусом, из них 8 945 за минувшие сутки. 20 891 пациент скончался.