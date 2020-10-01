Россия обсуждает с ООН поставку вакцины от коронавируса для ее сотрудников

Нью-Йорк, 1 октября. Россия и ООН обсуждают возможность поставок российской вакцины от коронавируса для сотрудников организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в ходе выступления на Генассамблее ООН президент РФ Владимир Путин предложил предоставить российский препарат против коронавируса для вакцинации сотрудников ООН.

«Сейчас мы обсуждаем с секретариатом ООН возможные параметры такой акции», — пояснил Небензя.

Он также добавил, что в настоящее время Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций знакомит иностранных партнеров и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с отечественной вакциной.

«С ВОЗ также прорабатывается вопрос о так называемой преквалификации нашей вакцины», — добавил Небензя.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационной этап исследований.