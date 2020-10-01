Кучера рассказал о «свинском отношении» к себе на НТВ

Москва, 1 октября. Актер и телеведущий Оскар Кучера, который покинул программу «Звезды сошлись» на НТВ, рассказал о «свинском отношении», с которым столкнулся во время работы на шоу. Своими воспоминаниями он поделился в ролике для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

По словам Кучеры, он как-то обратился к руководству шоу с просьбой один раз не приходить на эфир. Кучера собирался снять квартиру и какое-то время пожить в ней, чтобы не заразить свою семью, если вдруг заболеет коронавирусом. Однако ведущему запретили пропускать съемки, напомнив, что он обязан быть на шоу по условиям контракта. Кучера отметил, что его соведущая Лера Кудрявцева неоднократно пропускала эфиры по разным причинам.

В итоге, рассказал Кучера, когда он заразился коронавирусом, его «опрокинули».

«Ни копейки денег я не получил ни за что вообще», — пожаловался Кучера.

А после выздоровления его не допустили к эфиру, несмотря на справку о наличии антител.

«Свинское отношение», — заключил он.

Свой уход из шоу Кучера объяснил тем, что он и эта программа – слишком разные. По его словам, увольнение прошло без конфликтов. Он поблагодарил продюсеров за то, что они терпели его «интеллигентность столько времени».

Кучера не беспокоится, что останется без работы после ухода из программы. В новом сезоне его уже ждут съемки и театральные постановки. Друзья похвалили мужчину за смелое решение, ведь в пандемию многие артисты лишились доходов.