Москва заявила о неготовности Армении и Азербайджана к диалогу

Нью-Йорк, 1 октября. Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя отметил, что Москва не видит готовности к диалогу со стороны Армении и Азербайджана. Об этом пишет Kp.ru.

Постпред РФ при ООН также заявил, что российская сторона выступает за решение конфликта и не поддерживает только одну из сторон. Небензя выразил надежду на то, что заявление лидеров Минской группы все же окажет влияние на стороны в нагорнокарабахском конфликте.

«Важное условие диалога — это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет», — подчеркнул постпред РФ.

Ранее постпред Небензя отверг утверждения о том, что Москва и Анкара якобы поддерживают разные стороны вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе.

Напомним, Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.