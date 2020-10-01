Небензя опроверг, что РФ и Турция поддерживают разные стороны в Карабахе

Нью-Йорк, 1 октября. Постпред России при ООН Василий Небензя отверг утверждения о том, что Москва и Анкара якобы поддерживают разные стороны вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства РФ в Совете Безопасности ООН.

«Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы это знаем. Но это не означает, что мы на другой стороне, поддерживая Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий», — подчеркнул Небензя.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули боестолкновения между военными Армении и Азербайджана.

Противоречия между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха продолжаются на протяжении 30 лет. В 1991 году жители Карабаха провозгласили независимость от Азербайджана. Баку предпринял силовую попытку восстановления контроля над регионом, что привело к масштабному вооруженному противостоянию с Арменией.

В 1994 году Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали протокол о перемирии. При этом периодически в Нагорном Карабахе вспыхивают новые военные столкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.