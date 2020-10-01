Небензя назвал обвинения Навального в адрес Путина аморальными

Нью-Йорк, 1 октября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал обвинения Навального в адрес президента РФ Владимира Путина аморальными и оскорбительными. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее постпред России призвал Германию сотрудничать по делу Навального с российской стороной, а не обращаться в СБ ООН.

«Мы слышим много вещей о том, что сегодня Навальный заявил, что он убежден, что Путин стоит за этим, что у него нет других версий. Я даже не касаюсь вопроса о том, для чего Путину бы это потребовалось. Это абсурд в принципе», — сказал Небензя.

Ранее ветеран ФСБ назвал признаки, подтверждающие работу блогера Алексея Навального на ЦРУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что у Москвы есть данные, которые свидетельствуют о сотрудничестве Навального с сотрудниками Центрального разведывательного управления США.