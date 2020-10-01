«Единая Россия» обсудит проект бюджета на встрече с Силуановым

Москва, 1 октября. Фракция «Единая Россия» сформирует свою позицию по законопроекту о бюджете на следующую трехлетку после встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Об этом заявил руководитель фракции Сергей Неверов, передает ФАН.

«Позиция фракции относительно бюджета на следующую трехлетку будет сформирована по итогам встречи с министром финансов Антоном Силуановым 22 октября», — сказал он.

Неверов уточнил, что заявление вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева на правительственном часе с участием главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева не отражает позицию фракции, это его личное эмоциональное заявление.

Отметим, Алексей Гордеев на пленарном заседании палаты 30 сентября, призвал депутатов «Единой России» не голосовать за проект бюджета, если он будет содержать параметры ниже заявленных в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам Неверова, фракция продолжит настаивать на полном финансировании данной государственной программы. Он также добавил, что «Единая Россия» будет продолжать работать с правительством над тем, чтобы найти возможность по ее полноценному финансированию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в 2021 году следует увеличить финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий до 160 миллиардов рублей. Он отметил, что президент России Владимир Путин дал конкретное поручение, но оно не было выполнено Минфином, так как программа оказалась недофинансирована.