Вирусолог посоветовал Собянину самые эффективные методы борьбы с COVID-19

Наиболее эффективные методы борьбы с COVID-19 лежат в плоскости убеждения, а не принуждения граждан соблюдать меры противовирусной осторожности. Об этом в интервью ФАН заявил профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому руководители столичных организаций обязаны будут перевести на удаленный формат работы с 5 по 28 октября как минимум 30 процентов всех своих сотрудников. В их число в обязательном порядке должны входить работники старше 65-летнего возраста, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Исключение возможно лишь для тех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте, согласно тексту указа, «критически важно для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей».

«До некоторой степени это, конечно, поможет, — заверил нас вирусолог. — Чем меньше контактов между людьми, тем ниже «гребень» волны эпидемии. Хотя все эти термины — «вторая волна» или «продолжение первой волны» — являются довольно условными. Это уже зависит от того, как мы договоримся называть данные явления».

По словам эксперта, должен пройти целый год пандемии с ежедневным сбором статистики, чтобы специалисты могли однозначно сказать, когда кончилась первая и началась вторая волна.

«Пока что мы видим просто увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, — заметил собеседник ФАН. – Если «удаленка» окажется эффективной — хорошо, если ее будет недостаточно — власти примут еще какие-нибудь меры. Но, учитывая прирост заболеваемости и опасность самого заболевания, не думаю, что они должны быть драконовскими».

Аграновский убежден, что в борьбе общества с COVID-19 лучше всего сработает не административное регулирование с изощренной системой штрафов и наказаний, а самосознание каждого конкретного гражданина.

«Надо больше убеждать и меньше принуждать, — посоветовал вирусолог. — По итогам прошлых карантинных мер у меня сложилось именно такое впечатление — история, которую мы видели в апреле и мае этого года, не должна повториться. В ней было слишком много лишнего и неоправданно жесткого».

Эксперт выразил уверенность, что «наверху в Москве» были сделаны правильные выводы, и старые ошибки больше не будут допущены вновь. Что же касается других регионов, то в них, по сведениям собеседника ФАН, ситуация «менее тревожная».

«Заболеваемость там меньше, что вполне естественно, — считает Аграновский. — Я как-то услышал от одного эксперта, что мы сейчас пожинаем плоды создания мегаполисов. Уж лучше бы у нас развивали городки, а не загоняли жителей такой огромной страны всего в два мегаполиса. Как выяснилось, это опасно не только с политической, но и с медицинской точки зрения!».

Напомним, по состоянию на 1 октября всего в мире выявлено 34 092 696 случаев заболевания COVID-19. При этом 23 691 260 человек вылечились, а 1 016 050 погибли. Число заболевших в России — 1 185 231 (964 242 — выздоровели, 20 891 — скончались).