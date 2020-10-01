Миро объяснила, почему фанаты не поддержали «материнство» Рудковской

Москва, 1 октября. Блогер Лена Миро обратила внимание, что огромное количество интернет-пользователей отреагировали на новость о появлении в семье Яны Рудковской ребенка от суррогатной матери с сарказмом, а некоторые и с откровенной агрессией.

В четверг Рудковская на своей странице в Instagram сообщила, что у них с Евгением Плющенко появился еще один ребенок Арсений. Мальчик появился на свет от суррогатной матери. Сама продюсер ранее неоднократно говорила, что давно хотела завести еще одного ребенка, и не скрывала, что родить самостоятельно не сможет, поскольку не позволяет здоровье.

«Я прочитала в блогах то, как на рождение этого ребенка отреагировали люди. Ну, что могу сказать: народ за Яну и Женю не рад. Вместо поздравлений, люди соревнуются в том, кто побольнее пнет Янку», — прокомментировала новость Миро в своем блоге в ЖЖ.

По ее словам, самый безобидный комментарий — «бедный малыш». Подобное развитие событий ее удивило, поскольку пользователи «к рождению детей всегда относились и относятся трепетно».

Рассуждая о причинах недовольства, Миро пришла к выводу, что все дело в суррогатном материнстве в непростые для страны времена.

«Это откровенно бесит людей, большинство из которых сейчас живут в сложных экономических условиях и не в состоянии дать своим детям не то, что самое лучшее, а даже порой и необходимое. Нет, это не зависть. Это раздражение, которое, возможно, перерастает или уже переросло в гнев. В гнев на жизнь, в которой такие общественно бесполезные существа, как Янка, покупают матки, а люди, которые пашут, выбирают между тем, что купить сегодня ребенку: яблоко, киви или пока ничего», — резюмировала она.

Отметим, что в комментариях к фото с ребенком в Instagram к вечеру четверга все же появилось большое количество сообщений с поздравлениями. Однако среди них выделяются критические комментарии, связанные с процедурой рождения малыша в семье Рудковской-Плющенко.

«Мда....опять суррогатство… Шоу-бизнес не в себе. А почему не сама-то родила, это ведь совсем другое», — пишет пользователь под ником cba19722017.

«Торговля детьми процветает среди истеблишмента», — добавила olgaost.