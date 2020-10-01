Королевский повар раскрыл рецепт любимого десерта Елизаветы II

Лондон, 1 октября. Бывший повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, какой десерт больше всего любит королева Елизавета II. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 1990-е годы Макгрейди работал личным поваром королевы. Он отметил, что королева Елизавета II обожает шоколад, поэтому когда она ездила в шотландский замок Балморал летом, для нее готовили необычный десерт — шоколадный мусс с виски.

Макгрейди опубликовал на YouTube видео, в котором подробно показал, как приготовить такой мусс. Согласно рецепту, сначала нужно растопить 170 граммов темного шоколада. Затем в отдельную миску насыпается чайная ложка быстрорастворимого кофе, добавляется кипяток и две чайные ложки хорошего виски.

После этого в растаявший шоколад необходимо вылить получившуюся смесь вместе с пятью яичными желтками и тщательно перемешать. Следующим шагом становится добавление в мусс 295 миллилитров взбитых жирных сливок и яичных белков. Чтобы блюдо было готово, его на три часа ставят в холодильник.

«Никто не знал, будет ли обед в замке или королева устроит барбекю на холмах. Нам приходилось готовиться и к тому, и к другому», — объяснил Макгрейди.

Именно поэтому такой десерт был идеальным для отдыха в Балморале, поскольку его можно с легкостью взять с собой на пикник.

Ранее принц Гарри со своей супругой Меган Маркл посетили королеву Елизавету II и королевскую семью на празднике Дня содружества в Вестминстерском аббатстве. Это мероприятие стало последним, когда они участвовали в торжестве как старшие члены королевской семьи. С 1 апреля они уже не исполняли обязанностей королевских особ, поскольку отказались от своего титула ради переезда в США, работы и предпринимательской деятельности.