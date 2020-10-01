Армения отзывает посла из Израиля из-за поставок оружия Азербайджану

Ереван, 1 октября. Армения отозвала своего посла в Тель-Авиве из-за поставок Израилем оружия Азербайджану. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану, особенно сейчас, в условиях агрессии Азербайджана при поддержке Турции. Учитывая это, МИД принял решение отозвать посла в Израиле», — пояснила она.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается масштабное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. При этом Баку и Ереван регулярно обмениваются взаимными обвинениями.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался восстановить контроль над регионом с помощью военной силы. Действия азербайджанской стороны привели к вооруженному противостоянию с Арменией.

В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако периодически в регионе вспыхивают боестолкновения.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.