Ереван назвал количество погибших военных Азербайджана

Ереван, 1 октября. В ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных. Информацию об этом разместил в своем Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.

По подсчетам Армении, их армия уничтожила 90 беспилотников, 4 самолета, 12 вертолетов, 181 танк и 5 артиллерийских систем ВС Азербайджана. Среди них были три тяжелые огнеметные системы «ТОС» и две системы «Смерч».

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило что за сутки 1 октября вооруженные силы уничтожили до 200 армянских танков, более 228 артиллерийских установок, 300 средств ПВО, 6 командно-контрольных пунктов и 1 ЗРК С-300.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились масштабные боестолкновения между азербайджанскими и армянскими военными. Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга в начале боевых действий. Россия и ряд других стран призвали стороны конфликта прекратить огонь.

Появились данные о вмешательстве в нагорнокарабахский конфликт иностранных боевиков. Стало известно, что в столицу Азербайджана из Турции вылетел самолет с сирийскими наемниками. В МИД РФ уже заявили, что располагают собственными данными о привлечении наемников и встревожены ситуацией.

Федеральное агентство новостей следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и ведет текстовую трансляцию с места событий.