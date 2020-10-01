Поклонников озадачило фото Пугачевой с «голыми коленками»

Москва, 1 октября. Поклонников Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой озадачили «голые коленки» на одном из архивных снимков в Instagram. Певице напомнили о ее возрасте.

На фото Пугачева одета в черный кружевной свитер, которую черную юбку, на ногах — закрытые туфли на высокой платформе. У артистки как всегда пышная прическа и яркий макияж.

Пугачева стоит у белого автомобиля рядом с супругом Максимом Галкиным. Звездная пара выглядит счастливой. Снимок был сделан в середине нулевых. Пользователи раскритиковали внешний вид артистки.

«Как говорит модный критик Александр Васильев, леди не показывает коленки. Это уместно для детей и подростков», — заметил поклонник. «Вы говорите о леди, а Алла — артистка, ей все можно», — заступилась поклонница. «Жалкие ножонки прикрыть надо. Ну зачем уродство-то выставлять напоказ. Хочется, чтобы выглядела Алла достойно! Заслуживает», — добавила еще одна фанатка. «А мне Алла всегда нравилась в любых нарядах. Ее талант затмил все балахоны, ножки, коленки, прическу, пластику. Ей нравится, значит нравится и мне», — заявила поклонница.

Не только Пугачева, но и ее супруг Максим Галкин часто оказывается в центре модного скандала. Ранее поклонники раскритиковали популярного юмориста за рваные джинсы.