Гель-лак — это удобно и красиво. Такое покрытие сохраняет вид рук ухоженным до трех недель. Удалять его желательно в салоне, но иногда такой возможности нет. Мы узнали у специалиста, чем можно снять гель-лак в домашних условиях. Самые популярные способы — в статье ФАН.

Гель-лак появился в арсенале мастеров маникюра достаточно давно и быстро покорил женские сердца. Нередко в простонародье этот вид покрытия называют шеллаком. Да что уж там, большинство клиенток, записываясь по телефону на процедуру, просит сделать именно шеллак. Однако это не совсем корректно с точки зрения терминологии.

Секреты красоты нам рассказала эксперт по здоровью ногтей, подолог, владелица одного из салонов ногтевого сервиса сети Wax&Nails Анна Шевчук:

«Гель-лак по сей день остается фаворитом среди других подобных средств. Некоторые называют его шеллаком потому, что именно такое название носила одна из первых американских фирм-лидеров по производству стойкого покрытия для ногтей. К сожалению, пару лет назад компания сдала свои позиции и покинула российский рынок. Однако название прочно закрепилось в умах и сердцах потребителей, до сих пор его употребляют не только клиенты, но порой и мастера маникюра. Самое главное, что все друг друга понимают. Но все же настоящее название этого покрытия — гель-лак, поскольку оно совмещает в себе яркость лака и стойкость геля».

Среди основных его преимуществ клиентки салонов красоты называют привлекательный внешний вид, который позволяет сравнительно долго не вспоминать про очередной поход в студию ногтевого сервиса. Анна Шевчук рассказывает, что гель-лак обновляют, в зависимости от индивидуальных особенностей, один раз в две или даже три недели. Кроме того, с гелем-лаком ногтевая пластина выглядит более плотной и менее ломкой, что, по словам нашего эксперта, является настоящим спасением для девушек с тонкими ногтями.

Многих беспокоит вопрос, не вредит ли стойкое покрытие ногтевой пластине и организму в целом. Бытует мнение, что после частого применения геля-лака ногти становятся более хрупкими и хуже растут. Анна Шевчук опровергает это заблуждение и объясняет, что сам по себе гель-лак для ногтей абсолютно безопасен, исключения составляют только крайне редко встречающиеся случаи аллергических реакций и неправильное нанесение. Гель-лак представляет собой поверхностное декоративное покрытие, которое не проникает вглубь и, соответственно, никоим образом не может повлиять на темпы роста и качество ногтей. По этой причине такой маникюр можно носить постоянно. Нет необходимости делать перерывы, чтобы, как считают многие, дать ногтям отдохнуть.

А вот что действительно может навредить, так это некачественное снятие, произведенное в «кустарных» условиях. При желании в Интернете можно найти массу советов о том, как снять шеллак дома. В ход идет фольга, жидкость для снятия лака и другие средства. Некоторые экстремалы и вовсе пытаются оторвать плотный слой от ногтя, что может привести к нарушению целостности пластины и даже вызвать появление болезненных гематом и трещин, не говоря уже о плачевных последствиях эстетической составляющей.

Анна Шевчук настоятельно рекомендует прибегать к услугам профессионалов и снимать гель-лак в салоне, но если такой возможности по какой-либо причине нет, то стоит отнестись к этой процедуре со всей серьезностью, так как весьма велик риск надолго сделать ногти визуально непривлекательными и ослабленными.

Мастер любезно поделилась с читателями Федерального агентства новостей своей методикой снятия геля-лака без специальной жидкости и фольги, если не совсем без, то хотя бы с минимальным вредом для ногтей.

Для снятия шеллака с ногтей в домашних условиях нам понадобится:

пилочка средней жесткости;

очень мягкий баф для ногтей (полировщик);

обязательно лечебный лак.

Подготовив все необходимое, приступаем к процессу.

«Сначала снимаем пилкой основной слой, затем аккуратно полируем поверхность бафиком. Я рекомендую до конца не снимать, а оставить 0,2 мм базы, что позволит сохранить ноготь в целости. При снятии жидкости использовать не рекомендую, потому что время воздействия очень большое, что может вызывать раздражение кожи, а к пилке все равно придется прибегнуть. Кроме того, ацетон впитывается в ногтевую пластину, от чего она становится сухой и ломкой, так как состав забирает из нее влагу», — отмечает Шевчук.

Если вы не боитесь экспериментировать, а предложенный специалистом способ вам из каких-то соображений не подходит, то предлагаем еще несколько вариантов, как провести процедуру снятия геля-лака дома, без помощи мастера маникюра.

Как снять гель-лак жидкостью

Самостоятельно снять гель-лак помогут обычная фольга, которую можно купить в любом продуктовом магазине, и жидкость для снятия лака с пометкой о том, что она подходит для удаления шеллака. Обычная жидкость без содержания ацетона может оказаться недостаточно сильной для плотного многослойного покрытия.

Нам понадобится:

специальная жидкость;

фольга;

пилка для ногтей;

ватные диски;

баф;

густой крем плотной консистенции.

Из косметических дисков вырезаем треугольники, напоминающие форму ногтей. По максимуму стараемся спилить стойкое покрытие. Чтобы защитить нежную кожу кутикулы от пересыхания, щедро смазываем область вокруг ногтей жирным кремом. Заготовки из ваты обильно смачиваем жидкостью для снятия лака, прикладываем к ногтям и оборачиваем каждый палец фольгой, создавая эффект сауны. Через 20 минут снимаем «компресс» и удаляем остатки покрытия апельсиновой палочкой. Полируем бафом. По окончании процедуры желательно нанести укрепляющий лечебный лак, чтобы минимизировать вред.

Как снять гель-лак без фольги специальными салфетками

Для тех, у кого нет ни сил, ни желания возиться с ватными дисками и фольгой, в продаже имеются специальные салфетки, пропитанные раствором для удаления геля-лака. Они просты и удобны в применении, но имеют свойство пересушивать ногтевую пластину, делая ее более ломкой.

Подготовка к использованию косметического средства выглядит также, как и в предыдущем способе. То есть вы должны спилить большую часть покрытия и обработать кутикулу кремом, после чего на каждый палец надевается конвертик с находящейся внутри салфеткой. Время воздействия указано на упаковке или в инструкции по применению. Как правило, оно составляет 15 минут. Остатки лака удаляем палочкой.

Как удалить гель-лак специальным аппаратом дома

Если вы планируете расставаться со стойким покрытием своими силами на регулярной основе, возможно, имеет смысл задуматься о приобретении специального аппарата, вроде того, что используют профессионалы в салонах.

Чудо-машинка с вращающимися насадками сэкономит ваше время и будет действовать более щадяще, нежели ацетон. Однако сделать все как надо — с первого раза вряд ли получится. Для проведения процедуры требуется некая сноровка. Не обязательно тренироваться на собственных ногтях. Первой жертвой может стать, к примеру, кусочек пластика. Насадку держат всегда строго горизонтально, а процесс начинают от кутикулы, постепенно продвигаясь к кончику ногтя, стараясь обеспечить равномерный нажим, но избегая при этом сильного давления на пластину.

Наглядно процесс показан в видеоролике ниже.

Какой бы способ снятия геля-лака в домашних условиях вы ни выбрали, желательно потом побаловать свои поврежденные ногти тщательным уходом. Для этого не обязательно оправляться в салон, провести восстанавливающие процедуры можно и на дому. Вашим рукам наверняка придутся по вкусу парафиновые ванночки, которые не только укрепят ногтевую пластину, но и придадут мягкость и ухоженный вид коже рук. Помимо этого, некоторое время можно пользоваться специальными лечебными лаками.

Помните, что каждую работу должен выполнять профессионал своего дела. Если случилось так, что нет возможности попасть к мастеру, удалить стойкое покрытие можно самостоятельно, но злоупотреблять этим не стоит.