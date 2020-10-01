Сокращаемые сотрудники потеснят гастарбайтеров на рынке труда России

Санкт-Петербург, 1 октября. Сокращаемые из-за пандемии коронавируса сотрудники предприятий потеснят гастарбайтеров на рынке труда России. Об этом заявил депутат Государственной думы, председатель Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент ФАН.

Парламентарий считает, что в Санкт-Петербурге не будет роста безработицы. По его мнению, сокращенные работники трудоустроятся на места гастарбайтеров, количество которых сокращается, или перейдут в разряд самозанятых.

«Урок пандемии и обязанность работодателя выплачивать зарплату работникам, которые вынуждены находиться дома, было для них серьезным испытанием. Другого пути не было. Но я знаю настроения работодателей, которые сегодня сделают все в рамках закона, что упростить отношения между ними и работником. Они будут упрощать трудовые договора, они будут рекомендовать части работников перейти в самозанятые, чтобы не платить налоги. В моем понимании это спорный путь, потому что мы на законном основании помогаем оптимизировать налогообложение. Оптимизация же налогообложения работодателями зачастую приводит к штрафам. Эта грань очень тонкая, поэтому, я думаю, работодатель будет аккуратно относиться к людям, максимально выводить их за пределы», — сказал Катенев в ходе дискуссии на тему «Коронавирус, санкции и войны. Чего еще ждать экономике России?».

По словам эксперта, рост безработицы в России обусловлен объективными причинами, вызванными ростом производительности труда, но его компенсирует рост занятых граждан в сфере услуг и малом бизнесе.

«Мы говорим о повышении производительности труда минимум на 5% в год. А куда этих людей девать? Мы должны либо на 5% увеличить выпуск продукции, либо на 5% сократить работающих. Поэтому в большом бизнесе люди будут сокращаться из-за внедрения новых машин и технологий. И сокращенные работники как правило уходят — в сферу услуг и в малый бизнес», — пояснил он.

Депутат уверен, что часть освободившихся рабочих рук займут места работников, привлекаемых из ближнего зарубежья.

«Наших людей не устраивает уровень заработной платы и организация работы, куда трудоустраивают работников из наших бывших республик. До пандемии в Санкт-Петербурге их было порядка 500–600 тысяч. Грубо говоря, это были не наши люди. Вот резерв полмиллиона рабочих мест, которые мы могли бы оставить себе. Высококвалифицированные специалисты нам нужны, а технический персонал мы можем заменить нашими сотрудниками, но при этом надо создать им привлекательные условия для работы», — такие пути решения проблемы безработицы видит председатель Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что уровень безработицы в стране повысился на 1,7% из-за пандемии коронавируса, которая нанесла существенный удар по экономике страны. По его словам, справиться с ней удастся в 2021 году.