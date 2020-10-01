Москаль объяснил, почему украинцам нельзя раздавать оружие

Киев, 1 октября. Бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в эфире YouTube-канала Skrypin.ua объяснил, почему на Украине запрещено вводить свободное обращение оружия.

По его мнению, граждане к этому не готовы, особенно с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране.

«Я против регулирования [рынка оружия]. Конфликт в Донбассе обесценил оружие на Украине. То, что когда-то стоило 2500 долларов, сегодня можно купить за 250 долларов. Государство не смогло остановить поток оружия из зоны конфликта, оно заполонило рынок», — пояснил он.

Москаль также назвал еще один аргумент в пользу запрета на «раздачу» оружия. Он напомнил, что не каждый человек может адекватно с ним обращаться. По его словам, не все украинцы сегодня способны разобраться, в какой ситуации нужно сражаться, а в какой продемонстрировать готовность «навести порядок».

«Я четыре раза был замминистра внутренних дел и никогда ни я, ни мои коллеги никого не убили. У нас человек с оружием переоценивает свои возможности. Общество не готово. Общество в депрессии, от всего — от политики, от цен, от безработицы, от нищеты. Люди в депрессии», — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что в преддверии местных выборов в Верховной раде подняли вопрос легализации огнестрельного оружия. Продажу боевых пистолетов на Украине разрешат, чтобы поднять рейтинг власти. При этом сами депутаты оправдывают этот шаг желанием «дать право украинцам на защиту частной собственности».

Кто-то в государстве разделяет мнение парламентариев, а кто-то придерживается позиции Москаля. В частности, полковник юстиции, адвокат Игорь Серков уверен, что легализация короткоствольного оружия противопоказана украинскому обществу. По его словам, если инициатива будет реализована, преступность в стране возрастет в 10-20 раз.