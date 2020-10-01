Армения не намерена задействовать механизм ОДКБ

Санкт-Петербург, 1 октября. Руководство Армении не планирует задействовать механизм ОДКБ, так как уверено, что в случае масштабной военной агрессии Ереван сможет самостоятельно защитить республику. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» заявил специальный корреспондент ФАН Игорь Петрашевич, который в настоящее время находится в Ереване.

«Я разговаривал с руководителем отдела внешних связей мэрии Еревана. По его словам, правительство Никола Пашиняна пока придерживается позиции, что Армении достаточно своих сил, чтобы справиться с военной агрессией Азербайджана. Поэтому вопрос обращения за военной помощью в ОДКБ на повестке не стоит. В перспективе этот вариант не исключен, но в данный момент он с точки зрения правительства Армении излишен», — пояснил Петрашевич.

По словам спецкора ФАН, в столице Армении ничто не свидетельствует о том, что страна вовлечена в масштабные боевые действия.

«Здесь все тихо и спокойно. Войной даже не пахнет. На улицах нет ни полицейский, ни военных. Если бы не пара точек, где волонтеры собирают помощь Нагорному Карабаху, то ничто не говорило бы о войне», — добавил Петрашевич.

Журналист предположил, что жители Еревана еще не в полной мере осознают, что конфликт в Нагорном Карабахе является следствием столкновения интересов Армении и Азербайджана. Кроме того, жители столицы Армении не воспринимают события в Карабахе, как боевые действия, которые ведутся где-то рядом.